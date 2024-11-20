Dilek hemşire, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Özel bir bakımevinde çalıştığı öğrenilen Yılmaz, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek Yılmaz, hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla yangına, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sağlık Mahallesi 178 Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki hemşire Dilek Yılmaz'a ait dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Yılmaz, yoğun dumandan etkilendi, vücudunda da yanıklar oluştu.

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