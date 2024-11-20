Geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 18:07, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:08
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sırasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 1 işçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.