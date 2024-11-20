Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 14 Kasım'da başlayan tercih süreci sona erdi. Tercih sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü ilan edilecek. Ardından öğretmenlerin atama kararnameleri, göreve başlatılmaları için illere gönderilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 18:13, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 19:31
20 Mayıs'ta başlayan sözleşmeli öğretmen atama sürecinde sona yaklaşılıyor.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında alındı. 1 Temmuz- 10 Ağustos arasında yapılan sözlü sınavların sonuçları 25 Ekim'de ilan edildi. 14 Kasım'da tercih süreci başladı.
Tercih işlemlerinin bitmesiyle sonuçlar 23 Kasım cumartesi günü açıklanacak.
Atamalarda, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayıldı. Adayların KPSS'den ve sözlü sınavdan aldığı puanlar eşit oranda değerlendirildi. Sözlü sınav esnasında kamera kaydı da alındı.
Sürecin tamamlanmasıyla, öğretmenlerin atama kararnameleri göreve başlatılmaları için illere gönderilecek.