RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı

Şahin, ayrıntıların ele alınacağını ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Şahin, iddiaların ardından müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını ve geliştirilmiş uzman raporun bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme getirileceğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı sırasında yayınlanan saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımına yer verildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net