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'Bir bakan bir dakikalık protestoya tahammül edemiyorsa gelmesin'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesi komisyonda yaşanan gerginlikle ilgili, "Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin. Biz ne kamera tokatladık ne kendisine hakaret ettik" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 19:00, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 19:01
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'Bir bakan bir dakikalık protestoya tahammül edemiyorsa gelmesin'

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında istenilmeyen olaylar yaşandığını söyledi.

Komisyona gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kapıda bir soru sormak istediklerini anlatan Başarır, "Sorumuz net; 'Siz 10 gün boyunca milletvekillerini Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız, şimdi Meclis'e geliyorsunuz. Bu soruya cevap verin ve bir iki dakika kapıda beklemek nasıl bir duygu? Biz bu şekilde Meclis kapısında İçişleri Bakanı'nı karşıladık. Daha selam vermeden İçişleri Bakanı direkt bizi ittirerek içeri girmek istedi." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın bir muhabirin kamerasına da tokat attığını belirten Başarır, olayın hemen ardından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekillerinin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptığını ve yaşananları "vandallık" olarak nitelendirdiklerini aktardı.

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakana dokunmuş muyuz? Bir hakaret etmiş miyiz? Kamera tokatlayan, bize direkt saldırıp orayı yararak içeri girmek isteyen İçişleri Bakanı. Veli Ağbaba komisyonda Bakan Yerlikaya'ya 'sana saldıran oldu mu' diye sordu, Bakan başını önüne eğdi. Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin. Biz ne kamera tokatladık ne kendisini hakaret ettik. Geçen dönem bunları yapan bir bakan vardı, 'sakın onu örnek alma. O, saç sakal derbeder bir şekilde burada geziyor. Sonun onun gibi olur' dedim. Sen gel sunumunu yap, dinle. Milletvekilleri eylemde de bulunur, söylemde de bulunur, eleştiri de yapar."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yaşananlara ilişkin basın toplantısı yaptığını anımsatan Başarır, "Sayın Numan Kurtulmuş senin milletvekillerin Esenyurt'ta belediyeye alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Utanıyorum ben. Milletvekilleri nasıl bir kamu kurumuna giremez diye bir söylemde bulunmadın." dedi.

Başarır, "AK Parti Grup Başkanı Güler sizden özür beklediğini söyledi. Nasıl bir yanıtınız olacak?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Abdullah Güler beni aramış, ben de kendisine döndüm; 'Bakana bir saldırı gördün mü' dedim Sayın Abdullah Güler Sustu. 'Ben Bakana saldırmış mıyım, Bakana bir hakaret gördün mü' dedim. Kamerayı ve bizi ittiren, orayı yarmaya çalışan Bakan. Burada özür dileyecek olan AKP grubu ve bu Bakandır. Meclisten, bizlerden özür dilemelidir. Eğer benim bir etkili bir eylemim varsa, fiili bir müdahalem varsa, hakaretim varsa siz söyleyin, o görüntüleri bana gösterin, ben özür dileyim."

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