Muz serasında iş kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
Sponsorlu İçerik
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'
'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Komisyon yarın toplanıyor
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Komisyon yarın toplanıyor
Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi
Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muz serasında iş kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde serada muz taşımada kullanılan raylı sisteme ait kasanın halatının kopması sonucu meydana gelen kazada işçiler Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) olay yerinde, Mevlüt Tokaç (39) ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 işçi de tedaviye alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 23:08, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:09
Yazdır
Muz serasında iş kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında İmamlı Mahallesi'nde bulunan muz serasında meydana geldi. Serada çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker ve Yusuf El Yusuf ile Mevlüt Tokaç ve Ahmet Okyanus (57) seranın içinde ürünlerin taşınması için kullanılan raylı sistemin kasasına topladıkları muzları yükledi ve kendileri de kasaya bindi. Muzları seranın dışındaki alana götürmek isteyen 4 işçinin bulunduğu kasa rampa aşağı hareket ettiği sırada bağlı olduğu halat koptu. Hızla aşağı doğru inerken beton zemine çarpan kasadaki 4 işçi çevreye savruldu.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çeker'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Mevlüt Tokaç, Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Mevlüt Tokaç tedaviye alındığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf'un ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

2 SERA YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri serada incelemelerde bulundu. Kazanın neden meydana geldiğini belirlemek amacıyla detaylı soruşturma başlatıldı. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda, seranın yetkililerinden H.K. (53) ve M.D. (42) gözaltına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber