Yavaş: Fazla yol yapmanın trafiği daha çok tıkadığını iddia ediyorum

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyükşehirlerde trafik sorununun tek çaresinin toplu ulaşım olduğunu belirterek, "Fazla yol yapmanın trafiği daha çok tıkadığını iddia ediyorum. Ben bunu ezbere iddia etmiyorum. Bakın bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders olarak anlatılıyor. Buna Braess Paradoksu deniyor." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Belediye Meclisi'nin kasım ayı bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda devam eden ve tamamlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulaşım altyapısına özel olarak önem verdiklerini, ulaşımın bir şehrin kalbi olduğunu ifade eden Yavaş, Smart Ankara Projesi kapsamında 480 EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı monte edildiğini, 34 metro istasyonu ve bisiklet rampası kurulduğunu belirtti.

Yavaş, trafik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için Etimesgut, Samsun yolu, Kayaş gibi bölgelerde önemli köprülü kavşaklar inşa ettiklerini söyledi.

Beş buçuk yıl boyunca yerelden kırsala, kültürden sanata, yerli üretimden kalkınmaya, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda refahı arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yavaş, ekonomik sıkıntılar içinde olanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal barışı sağlamak, yoksulluktan kaynaklanan suçların önüne geçmek ve mağdur olan insanlara destek olmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

- Ankara'daki trafik sorunu

Ankara trafiğinin çok sıkıştığını dile getiren Yavaş, havaalanında rastladığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Sayın Bakanım bu servisleri niye kaldırıyorsunuz" dediğini aktardı. Yavaş, şöyle devam etti:

"Servisleri kaldırdığınız zaman belki tasarruf ettiğinizi düşünüyorsunuz ama bürokratların hesap etmediği bir şey var. Ankara'da metrolar yetersiz. Otobüsler yetersiz. Bu kadar insan kendi aracıyla gelecek. Nereye gelecek? Nasıl gelecek? İki, bunlar akaryakıt yakacak, devlete zarar, ithal ediyoruz. Üçüncüsü de Ankara halkını zehirleyecek. Çünkü egzozdan dolayı Çevre Bakanlığının yayımladığı rakamlarda zaman zaman Ankara sınırın üstüne çıkıyor. Bunun tek sebebi egzoz kirliliğidir. Kendisiyle görüşünce 'Bu bana bildirilmedi, siz yazı yazın düzeltelim' dedi. Daha bir buçuk ay olmadı. Dolayısıyla servisler iptal edilince Ankaralı aracıyla gelmek zorunda kaldı."

Yavaş, öğrenci servis ücretlerinin pahalı olduğunu, dolayısıyla birçok velinin kendi aracıyla çocuğunu okula bıraktığını ifade etti.

- "Bunlar bilimsel çalışma"

Yeni yol yapımına da değinen Yavaş, "Zaman zaman bunu alay konusu ederler. Fazla yol yapmanın trafiği daha çok tıkadığını iddia ediyorum. Ben bunu ezbere iddia etmiyorum. Bakın bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders olarak anlatılıyor. Yeni yaptığınız yolların hepsi, on tane daha Ankara Bulvarı gibi bulvar yapın, nereye gelecek hepsi? Ulus'a, Kızılay'a gelecek. Nasıl gelecekler? Üstten mi yapmaya başlayacağız? Tek çaresi bunların toplu ulaşım. Buna Braess Paradoksu deniyor. Ben bunu buraya bırakayım. Arzu eden arkadaş bunu incelesin." şeklinde konuştu.

Bilimsel çalışmaların, büyük kentlerde yaşayanların toplu ulaşıma yönlendirilmesi gerektiğini, yeni yolların insanları kendi araçlarını kullanmaya yönlendirdiğini ortaya koyduğunu belirten Yavaş, "Bunlar bilimsel çalışma. Ben kendiliğimden uydurmuyorum." dedi.

Ulaşım projeleriyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Yavaş, Pursaklar alternatif bulvarı ve alt geçidini, Konya yolu alternatifi birinci etap olan çevre yolu İncek bağlantısını hizmete açtıklarını söyledi.

- "Ankara'da yağmur suyu ve atık sular ayrılmamış"

Önceki yönetimi eleştiren Mansur Yavaş, "Ankara'da yağmur suyu ve atık sular ayrılmamış. Dolayısıyla her tarafı sel basmasının sebeplerinden birisi bu." ifadesini kullandı.

Yavaş, 16 bin adet sel kapanı ve ızgara imalatı ile 450 kilometre açık ve kapalı dere temizliği yaptıklarını kaydetti.

