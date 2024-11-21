21 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ'de "Türkiye'nin Kuantum Çağı Başlıyor: Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'ne, Altınpark Expo Center'da Ankara 10. Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(Ankara/10.00/13.30)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksini ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumunun "İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı" toplantısına katılacak.

(Gaziantep/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nirvana Cosmopolitan Hotel'de düzenlenecek 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne iştirak edecek.

(Antalya/09.30)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında; E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını ağırlayacak, Beşiktaş ise Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

(Muğla/19.00/Lizbon/23.30)

3- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Fino Kaposvar takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

4- CEV Erkekler Challenge Kupası 16'ı final turu rövanş maçında Spor Toto, Bulgaristan'ın Neftohimik takımını konuk edecek.

(Ankara/17.00)