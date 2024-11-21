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Hakim ve Savcı Yardımcıları ile Avukat Stajyerlerinin Anayasa Mahkemesindeki Stajları Hakkında Yönetmelik

Hakim ve Savcı Yardımcıları ile Avukat Stajyerlerinin Anayasa Mahkemesindeki Stajları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 00:05, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 00:08
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Hakim ve Savcı Yardımcıları ile Avukat Stajyerlerinin Anayasa Mahkemesindeki Stajları Hakkında Yönetmelik

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARI İLE AVUKAT STAJYERLERİNİN

ANAYASA MAHKEMESİNDEKİ STAJLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hakim ve savcı yardımcıları ile avukat stajyerlerinin Anayasa Mahkemesinde yapacakları staja ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, hakim ve savcı yardımcıları ile avukat stajyerlerinin Anayasa Mahkemesinde yapacakları staja ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 73/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) AYAM: Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezini,

c) Başkan: Anayasa Mahkemesi Başkanını,

ç) Başvuru formu: Hakim ve savcı yardımcıları ile avukat stajyerlerinin Anayasa Mahkemesinde staj yapmak için doldurması gereken EK-1 ve EK-3'te yer alan formu,

d) Bölüm Başkanı: Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm veya İkinci Bölüm Başkanını,

e) Değerlendirme formu: 7/5/2024 tarihli ve 32539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi çerçevesinde düzenlenen ve bir örneği EK-2'de yer alan formu,

f) Değerlendirme raporu: EK-4'te yer alan raporu,

g) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

ğ) Genel Sekreter: Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterini,

h) Genel Sekreterlik: Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğini,

ı) Mahkeme: Anayasa Mahkemesini,

i) Raportör: Anayasa Mahkemesi raportörlerini,

j) Staj: Hakim ve savcı yardımcılarının görev döneminden sayılan staj dönemi ile avukat stajyerlerinin Mahkemedeki staj dönemini,

k) Staj dosyası: Hakim ve savcı yardımcıları için düzenlenen değerlendirme formunun, avukat stajyerleri için düzenlenen değerlendirme raporunun ve ilgili diğer belgelerin tutulduğu dosyayı,

l) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hakim ve Savcı Yardımcılarının Stajına İlişkin İlke ve Usuller

Stajın süresi, dönemi, staj yapacak hakim ve savcı yardımcısı sayısı

MADDE 5- (1) Hakim ve savcı yardımcıları Mahkemede dört aya kadar staj yapabilir.

(2) Staj dönemi/dönemleri ve süresi, Genel Müdürlüğün görüşü gözetilerek Mahkeme tarafından belirlenir.

(3) Her staj döneminde staj yapacak hakim ve savcı yardımcısı sayısı en fazla elli olmak üzere Mahkemece belirlenir. Mahkeme, Genel Müdürlüğe önceden bilgi vermek suretiyle bu sayıyı artırabilir.

Staj yapacak hakim ve savcı yardımcılarının belirlenmesi

MADDE 6- (1) Mahkeme, staj yapacak hakim ve savcı yardımcılarının sayısını, staj süresini ve dönemini/dönemlerini belirledikten sonra staj başvuru duyurusunu Mahkemenin internet sitesinde ilan eder.

(2) Staj yapmak isteyen hakim ve savcı yardımcıları, EK-1'de yer alan başvuru formunu doldurup ilgili belgeleri ekleyerek elektronik ortam üzerinden Mahkemeye başvuruda bulunur.

(3) Staj yapacak hakim ve savcı yardımcıları Genel Sekreterlik tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı yazılı sınavında aldıkları puanlar, eğitim döneminde Akademide yapılan sınavlardan aldıkları puanlar, anayasa ve insan hakları konusunda yaptıkları akademik çalışmalar, varsa yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile yabancı dil puanları dikkate alınarak belirlenir.

Hakim ve savcı yardımcılarının görevlendirilmeleri

MADDE 7- (1) Genel Sekreterlik tarafından belirlenen Mahkemede staj yapacak hakim ve savcı yardımcıları Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Genel Müdürlük staj yapacak hakim ve savcı yardımcılarını, eğitim ve görev dönemi sürelerini de gözeterek Mahkemede görevlendirir.

Staja ilişkin esaslar

MADDE 8- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının stajları aşağıdaki esaslar dahilinde yaptırılır:

a) Hakim ve savcı yardımcıları, Genel Sekreterlik tarafından ilgili raportörlerin gözetim ve denetimi altında Genel Kurul, Bölümler veya Komisyonlar Raportörlüğünde görevlendirilebilir.

b) Hakim ve savcı yardımcılarına dosyalar inceletilerek takip edilecek usul ve sonuçlarla ilgili düşünceleri kendilerinden yazılı olarak istenebilir.

c) Hakim ve savcı yardımcılarına dosyalar hakkında rapor hazırlatılabilir. Bu raporlar, ilgili raportör tarafından değerlendirilir.

ç) Hakim ve savcı yardımcıları, dosyalara ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla raportörün gözetim ve denetiminde UYAP'a dahil edilebilir.

d) Hakim ve savcı yardımcılarının seminer, sempozyum, hizmet içi eğitim ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler ile düzenlenecek toplantılara katılımları sağlanır.

Hakim ve savcı yardımcılarının stajının sona ermesi

MADDE 9- (1) Mahkemede staj yapan hakim ve savcı yardımcılarının görevlendirme sürelerinin sonunda stajları tamamlanır.

(2) Staj yapan hakim ve savcı yardımcıları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi ile 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadır. Anılan Kanun ve Yönetmeliğe aykırılıklar üzerine Mahkemenin ilgili hakim ve savcı yardımcısının stajının sona ermesini talep etmesi halinde Genel Müdürlük, ilgili hakim ve savcı yardımcısının görevlendirmesini kaldırır.

Hakim ve savcı yardımcıları hakkında düzenlenecek form

MADDE 10- (1) Her hakim ve savcı yardımcısı hakkında Mahkemedeki staj süresinin sonunda ilgili mevzuata göre Bölüm Başkanı tarafından yüz puan üzerinden değerlendirme formu düzenlenir.

(2) Değerlendirme formu staj dosyasında saklanır ve bir sureti Mahkeme Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukat Stajyerlerinin Stajına İlişkin İlke ve Usuller

Stajın süresi, dönemi ve staj yapacak avukat stajyeri sayısı

MADDE 11- (1) Avukat stajyerleri, avukatlık stajının ilk altı aylık döneminde Mahkemede on beş gün staj yapabilir.

(2) Yıl içinde en fazla dört dönem şeklinde olan stajların tarihleri, Mahkeme tarafından belirlenerek barolara duyurulmak üzere her yıl ocak ayında Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.

(3) Staj dönemlerinde staj yapacak avukat stajyerlerinin sayısı en fazla elli olmak üzere belirlenir. Mahkeme, Türkiye Barolar Birliğine önceden bilgi vermek suretiyle bu sayıyı artırabilir.

Staj yapacak avukat stajyerlerinin belirlenmesi

MADDE 12- (1) Staj için başvurular, staj yapacak avukat stajyerlerinin sayısı ve staj dönemi belirlendikten sonra barolar aracılığıyla Türkiye Barolar Birliğine yapılır.

(2) Türkiye Barolar Birliği stajyer sayısının üç katı kadar avukat stajyeri belirler ve bu stajyerler tarafından doldurulan EK-3'te yer alan başvuru formunu ve Mahkeme tarafından belirlenen ilgili diğer belgeleri Mahkemeye gönderir.

(3) Mahkemede staj yapacak avukat stajyerleri, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında aldıkları puanlar, anayasa ve insan hakları konusunda yaptıkları akademik çalışmalar, varsa yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile yabancı dil puanları dikkate alınarak Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

Avukat stajyerlerinin staja başlaması

MADDE 13- (1) Genel Sekreterlik tarafından belirlenen avukat stajyerleri Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.

(2) Türkiye Barolar Birliği, avukat stajyerlerinin listesine kayıtlı olduğu baro ile gerekli yazışmaları tamamladıktan sonra staj süreleri ve staj dönemlerini de gözeterek avukat stajyerine tebliğ edilen belgeyi Mahkemeye gönderir.

Staja ilişkin esaslar

MADDE 14- (1) Avukat stajyerlerinin stajları aşağıdaki esaslar dahilinde yaptırılır:

a) Genel Sekreterlik tarafından yapılan görevlendirme üzerine avukat stajyerlerine ilgili raportörlerin gözetim ve denetimi altında Genel Kurul, Bölümler ve Komisyonlar Raportörlüğünde staj yaptırılabilir.

b) Avukat stajyerlerine dosyalar inceletilerek takip edilecek usul ve sonuçlarla ilgili düşünceleri kendilerinden yazılı olarak istenebilir.

c) Avukat stajyerlerine dosyalar hakkında rapor hazırlatılabilir. Bu raporlar, ilgili raportör tarafından değerlendirilir.

ç) Avukat stajyerlerinin seminer, sempozyum, hizmet içi eğitim ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler ile düzenlenecek toplantılara katılımları sağlanır.

d) Avukat stajyerleri, dosyalara ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla raportörün gözetim ve denetiminde UYAP'a dahil edilebilir.

Avukat stajyerlerinin stajının sona ermesi

MADDE 15- (1) Avukat stajyerlerinin Mahkemedeki stajı, staj süresinin sonunda tamamlanır. Bu halde Mahkeme, stajın tamamlandığına ilişkin bildirim yazısını avukat stajyerinin listesinde kayıtlı olduğu baroya iletmek üzere Türkiye Barolar Birliğine gönderir.

(2) Avukat stajyerleri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ile 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğine uymak zorundadır. Anılan Kanun, Yönetmelik ve Meslek Kurallarına aykırılıklar üzerine Mahkeme ilgili avukat stajyerinin stajının sona ermesini talep etmesi halinde bu durumu baroya iletmek üzere Türkiye Barolar Birliğine ve avukat stajyerine bildirir.

(3) Türkiye Barolar Birliği avukat stajyerinin listesine kayıtlı olduğu baro ile gerekli yazışmaları yaparak ilgili baro tarafından düzenlenen ve Mahkemedeki staj süresinin sona erdiğini bildiren yazıyı Mahkemeye gönderir.

Avukat stajyerleri hakkında düzenlenecek rapor

MADDE 16- (1) Her avukat stajyeri hakkında Mahkemedeki staj süresinin sonunda ilgili mevzuata göre Genel Sekreter tarafından yüz puan üzerinden değerlendirme raporu düzenlenir.

(2) Değerlendirme raporu staj dosyasında saklanır. Raporun iki sureti Genel Sekreterlik tarafından ilgili baroya iletilmek üzere Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Staja ilişkin iş ve işlemlerin takibi

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki staj başvuruları ile hakim ve savcı yardımcıları ve avukat stajyerlerinin tüm işlemleri AYAM içinde kurulacak staj bürosu tarafından takip edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı yürütür.

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