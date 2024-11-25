Kurumlar arası yer değiştiren öğretmen veya memur yolluğunu hangi kurumdan alır?

Bilindiği gibi 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Harcırahın sureti tediyesi" başlıklı 57. maddesinde; "Madde 57 - Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. 52 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ceza davalarında mezkür maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların, işin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmıyan hallerde, bunlar, bilahara mahküm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adalet Vekaleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askeri Muhakeme Usul Kanununun 281 inci maddesinin (A) fıkrası hükmü mahfuzdur.)

Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52 nci maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahara haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır." hükümleri bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 15.10.2024 tarih ve 117103578 sayılı görüş yazısında; "6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 57'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir." denilmektedir. Bu itibarla, yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde ilgili personelin sürekli görev yolluğunun atandığı idare tarafından (mevzuatta yer alan diğer şartları taşması kaydıyla) ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

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Ahmet KANDEMİR