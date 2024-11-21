Çocukların korunmasıyla ilgili komisyonun üyeleri belli oldu

Beren eğitimsiz ellerde öldü
Beren eğitimsiz ellerde öldü
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
Sponsorlu İçerik
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
E-ticarete vergi ayarı!
E-ticarete vergi ayarı!
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'
'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Komisyon yarın toplanıyor
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Komisyon yarın toplanıyor
Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi
Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
Ana sayfaHaberler

Çocukların korunmasıyla ilgili komisyonun üyeleri belli oldu

Çocukların korunması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun üye seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonda, AK Parti'den 11, CHP'den 5, MHP'den 2, DEM Parti'den 2, İYİ Parti'den 1, Saadet Partisi'nden 1 üye yer alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 07:46, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:47
Yazdır
Çocukların korunmasıyla ilgili komisyonun üyeleri belli oldu

Karara göre, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu oldu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas komisyon sözcüsü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri de CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan ve AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'ndan oluştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber