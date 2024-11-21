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Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını duyuracak. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit kalmıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 07:49, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:50
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Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLER FAİZİN SERBEST BIRAKILACAĞINI ÖNGÖRÜYOR

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

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