Dışkısı 'beyaz kanser'e yol açıyor, 100 binlerce kuduz vakası var

Türkiye Gazetesinden Samet Eker'in haberine göre: Başıboş sokak köpekleri tehlike ve hastalık saçmaya devam ediyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Prof. Dr. Meliha Yılmaz, Çubuk ilçesinde ise 13 yaşındaki Alperen Tekyürek başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanmıştı. Bu konuda hayata geçirilebilecek çözüm önerilerini veteriner hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu'na sorduk. Başıboş sokak köpeklerinin dünyanın hiçbir medeni ülkesinde olmadığına dikkat çeken Sabuncuoğlu, ülkemizde sokak hayvanlarının yaygınlığından kaynaklı kuduz vakalarında artış olduğunu söyledi.

DERNEKLER RANTIN PEŞİNDE

Sokak hayvanları ile ilgili 2 bin 800 derneğin olduğunu kaydeden Sabuncuoğlu "Bu dernekleri destekleyen Alman vakıfları bile var. Kontrol edilemeyen bir para akışı söz konusu. Köpek rantının içinde olan 7 bin kişi Türkiye'nin geleceğini mi belirleyecek?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener'in kanuna uymayacağını beyan ettiğini söyleyen Sabuncuoğlu "Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın aksine başıboş köpeği toplamaya çalışıyor. Şehir merkezlerindeki hayvanların çoğu barınağa yerleştirildi. Siz, kurallara uymazsanız, üremeye ve sayı her geçen gün artmaya devam edecek. Genel başkan seviyesinde, toplanmayacağına dair beyan var" diye konuştu.

Sabuncuoğlu "Toplamadığınız her gün 2 bin ton köpek dışkısı Türkiye'nin her tarafına yayılıyor. Bu hayvanlara üreme kontrolü ve iki üç ayda bir yapılması gereken parazit aşısını vurulmuyor. Köpeklerden insanlara bulaşan kist hidatik hastalığı 9 kat artmış. Böyle bir gerçek Hindistan'da ve Bangladeş'te olduğu gibi ülkemizde de var. İlkel ülkelerin hastalığı bu... Beyaz kanser olarak da biliniyor. Sokak köpekleri dışkıları ile bunu toprağa bırakıyor. Bunlar, çocuklarımızın oyun alanları ve insanlarımızın oturup, kalktığı yerler" açıklamasını yaptı.

BEYAZ KANSER' NEDİR?

Kist hidatik (beyaz kanser) toplumda köpek tenyası kisti diye bilinen bir hastalık. Ülkemizde bu hastalık, dünya ortalamasının üstünde ve yaklaşık olarak 10 bin kişide bir gibi yaygınlığı bulunuyor. Parazitin kaynağı ise köpekler. Bahse konu olan parazit, köpeklerin bağırsaklarında yaşıyor. Dışkılama yoluyla atılan yumurtalar bir seneye kadar yaşayabiliyor. Bu parazitler, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler yoluyla veya kirli içme sularından bağırsaklara yerleşiyor. Buradan karaciğer, akciğer ve diğer organlara yayılarak kist formunda hayatlarını sürdürüyor. Akciğere yerleşen kistler, büyüdükçe bronş, akciğer zarı, kalp ve büyük damar gibi yapılara baskı yapmasına bağlı olarak öksürük, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı gibi çeşitli belirtiler göstermeye başlıyor.

461 BİN KUDUZ VAKASI

Sabuncuoğlu "Başıboş sokak köpeği eşittir kuduz, demektir. 2023 verilerine göre ısırılmış ve kuduz tedavisi almış 461 bin insan var. 2023'ten bu yana köpekler iki kez daha ürediler. Köpekleri barınaklara toplayan belediyeler var ama bu artık siyasi bir mevzuya dönüştü. Çözüm 'sıfır başıboş köpek' politikasıdır" dedi.