Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege'de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege'de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

49 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM, 49 il için sarı kodlu uyarı verdi.

İşte sarı kod verilen iller:

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı, zamanla kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl ve Muş'un yüksekleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı