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IMF Başkanı'ndan yapay zeka açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın, nasıl ölçüleceğinin ve nasıl iyi kullanılacağının bulunabilmesi halinde dünya ekonomisi için dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 09:06, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:07
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IMF Başkanı'ndan yapay zeka açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın, nasıl ölçüleceğinin ve nasıl iyi kullanılacağının bulunabilmesi halinde dünya ekonomisi için dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Georgieva, bu yıl "Yapay Zeka'nın Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi" temasıyla düzenlenen IMF İstatistik Forumu'nun açılışında konuştu. Üretken yapay zekanın laboratuvardan çıkıp internet erişimi olan herkesin kullanabileceği bir araç haline gelmesinin üstünden sadece 2 yıl geçtiğine işaret eden Georgieva, "Yeni ve dünyayı değiştirecek bir şeyin hala heyecanını hissediyoruz." dedi.

Koordineli eylem vurgusu

Georgieva, aynı zamanda bu teknolojinin olası zararları konusunda endişeli olduklarını belirterek şunları ifade etti:

"Yapay zeka, büyümeyi ve verimliliği artırma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Örneğin çağrı merkezleri, yeni ve düşük vasıflı çalışanlar arasında yüzde 34'lük verimlilik artışı bildirdi. Ancak yapay zeka aynı zamanda iş gücü ve finans piyasalarını da bozabilir. Ayrıca ülke içinde ve ülkeler arasında eşitsizliği derinleştirebilir ve pek çoğunun zaten çok kutuplaşmış olduğu bir dönemde toplumları istikrarsızlaştırabilir. Yapay zekayı kapsayıcı ekonomik büyümeyi artıran bir iyilik gücü haline getirmek için hükümetlerin, özel sektörün ve sivil toplumun uyumlu ve koordineli eylemlerine ihtiyacımız var."

Politika yapıcıların daha iyi veri ve analizlerle daha iyi kararlar alabileceğini, bir kriz anında daha hızlı tepki verebileceğini ve nihayetinde kapsayıcı büyümeyi destekleyen politikalar tasarlayabileceğini dile getiren Georgieva, "Yapay zeka, dünya ekonomisi ve bizim işimiz için dönüştürücü bir potansiyele sahip, eğer onu nasıl ölçeceğimizi ve iyi kullanacağımızı bulabilirsek." diye konuştu.

"Yapay zekanın sonuçlarını anlamak için etkisini ölçmemiz gerekiyor"

IMF Baş İstatistikçi, Veri Sorumlusu ve İstatistik Departmanı Direktörü Bert Kroese de dünyayı dönüştürdüğü için yapay zekanın ekonomik etkisinin ölçülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kroese, yapay zekanın sonuçlarını anlamak için iş gücü piyasaları, verimlilik, firma dinamikleri, inovasyona yatırım gibi birçok boyuttaki ve profesyonel hizmetler, eğitim, sağlık hizmetleri, kamu sektörü gibi birden fazla sektördeki etkisinin ölçülmesi gerektiğini ifade etti.

Kroese, yapay zeka ekonomisini ölçmenin yeni veya güncellenmiş istatistiksel çerçeveler gerektirebileceğini kaydetti.

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