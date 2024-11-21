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41 milyon evin elektriği rüzgar ve güneşten

Yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11'e giren Türkiye'de rüzgar ve güneş santralleri 41 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Güneşin kurulu güç içindeki oranı, ekimde geçen yıla oranla yüzde 6,1 artarak yüzde 16,6'ya yükseldi. Rüzgar kapasitesi de hanelerin 12,446 megavatlık ihtiyacını karşılıyor. Bu, kurulu gücün yüzde 10,9'una denk geliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 09:34, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:35
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41 milyon evin elektriği rüzgar ve güneşten

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre; Ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde 50 milyon 284 bin elektrik abonesi bulunuyor. Bunun 41 milyon 985 bini ev tipi abonelikler oluşturuyor. Geri kalan ise 7 milyon 173 bini kamu ve özel hizmetler sektörü, 777 bini tarımsal faaliyet, 283 bini aydınlatma ve 64 bini ise sanayi tipi aboneliklerden oluşuyor. Rakamlardan de anlaşılacağı üzere aboneliklerin yüzde 83,5'i meskenlerden oluşuyor.

TÜKETİMİN YÜZDE 27'Sİ EVLERDE
41 milyon 985 bin abonenin yaptığı elektrik tüketiminin bütün tüketim içindeki payı yüzde 27,4 civarında bulunuyor. Sanayi tipi aboneliklerin sayısı az olsa da, bu kategorideki kullanım miktarı bütün elektrik tüketiminin yüzde 34,6'sını oluşturuyor. Kamu ve özel hizmetler sektöründeki 7 milyon 65 bin abonenin bütün kullanımdan aldığı pay yüzde 27, tarımsal faaliyet amaçlı kullanım ise yüzde 9,3'u oluşturuyor. Aydınlatma amaçlı kullarımın oranı ise yüzde 1,5 civarında. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada ilk 11'e giren Türkiye, Avrupa'da 5'nci konumunda. Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü, 19 bin 5 megavata yükselerek, toplam kurulu güçten yüzde 16,6 pay aldı. Rüzgar kapasitesi ise 12 bin 446 megavatla toplam kurulu güçten %10,9 pay aldı.

GÜNEŞİN PAYI %16,6'YA ÇIKTI
Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisinde kurulu gücün kaynaklara dağılımına bakıldığında güneş enerjisi 19 bin 5 megavat oldu. Geçen yılın ekim ayında yüzde 10,5 olarak kaydedilen güneşin toplam kurulu güç içindeki oranı geçen ekim ayında yüzde 6,1 artarak yüzde 16,6'ya yükseldi.

ELEKTRİK TALEBİMİZ YILLIK %4,4 ARTIYOR
Rakamları değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin son 20 yılda her yıl ortalama yüzde 4,4 arttığını belirterek, halihazırda 335 milyon megavatsaate yükseldiğini kaydetti. Bu talep artışını karşılamak amacıyla altyapıya kamu ve özel sektör olarak büyük yatırım yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, "Yaptığımız hamlelerle hem elektrik sektörü geliştiriyor hem de büyük bir dönüşüme imza atıyoruz" dedi.

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