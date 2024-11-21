Üniversite, gıda mühendislerinin başvuramadığı ilanı iptal etti!

Yalova Üniversitesi tarafından Gıda Mühendislerinin kendi alanına başvuru yapamadığı öğretim görevlisi ilanı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!

15 Kasım 2024 tarihli "Gıda Programına Gıda Mühendisleri Başvuramıyor" başlıklı yazımızda, Yalova Üniversitesi tarafından 14 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Armutlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programına başvuracak adaylarda; "Kimya bölümü veya Kimya öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bitki-Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak." şartının arandığını, gıda sektöründe ara kademe insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir programın öğretim görevlisi ilanında Gıda Mühendisliği yerine Kimya/Kimya Öğretmenliği lisans mezunlarına yer vermek eşyanın tabiatına aykırı bir durum olduğunu ve ilanın düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.

Haberimiz üzerine, Yalova Üniversitesi tarafından Gıda Teknolojisi programında ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu İPTAL edilmiştir.