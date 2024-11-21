Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması olayıyla ilgili 13 şüpheli daha yakalandı.
Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışma olayına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,13 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 14 oldu.
Şüpheliler, ifade işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
Öte yandan yaralanan polis memurlarından 2'sinin dün gece ameliyat edildiği, diğerinin ise ilk müdahale sonrası servise alındığı öğrenildi.İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
Olay
Dün akşam, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.
Olayda yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, zanlı gözaltına alınmıştı.