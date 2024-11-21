Tüketici güveni kasımda geriledi
Tüketici güven endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 79,8 seviyesine geriledi. Endeks haziranda 16 ayın zirvesine yükselmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 79,8 seviyesine geriledi.
Endeks haziranda 80,6 ile 16 ayın zirvesine yükselmişti.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 2,1 yükselişle 66,1 olurken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2,1 düşüşle 80,6 olarak gerçekleşti.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 2 azalışla 73,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,5 azalışla 98,6 oldu.
Kritik eşik 100
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.