Zekat gelirlerinden makam aracı alındı mı? TDV'den açıklama...

TDV'den yapılan açıklamada, bu asılsız haberleri yapan ve iftira kampanyası başlatan bazı yayın organları hakkında hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın konuya ilişkin basın açıklaması şöyle:

Son günlerde bazı medya organlarında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'ya tahsis edilen makam aracının bağış ve zekat gelirlerinden karşılandığına dair gerçeği yansıtmayan iddialar yer almıştır. Bu iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zaruri hale gelmiştir.

'Zekat ve Fitre ve Bağışların tek bir kuruşu bile şahsi işlerde kullanılamaz!'

Öncelikle belirtmek isteriz ki, milletimizin Vakfımıza zekat, fitre ve sadaka olarak bağışladığı tek bir kuruş bile şahsi işlerde kullanılamaz, sarf edilemez. Vakfımız tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetleri için tahsis edilen araçlar, Vakfımızın kendi üretmiş olduğu öz kaynaklarından elde edilen gelirlerle sağlanmaktadır. Bu araçların giderleri ise hiçbir şekilde Vakfımız tarafından karşılanmamaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışma prensipleri ve ahlaki ilkeleri gereği bağış ve zekatlar şartlı bağış statüsünde olup, sadece ve sadece bağışçılarımızın belirttiği amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu şekilde Vakfımıza yapılan bağışların başka bir alana aktarılması veya başka amaçlarla kullanılması kesinlikle mümkün değildir.

Milletimizin bağış, sadaka ve zekatlarının her kuruşunu amacı istikametinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı temel ilke edinen Vakfımız hakkında ortaya atılan bu tür iddialar tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı çerçevesinde Vakfımızın tüm gelir ve harcamaları denetime tabidir. Vakfımız, faaliyet raporlarını ve bütçesini web sitesinde düzenli olarak yayımlamaktadır.

Toplumsal huzuru zedelemeye ve kurumumuzu hedef almaya yönelik bu haberlerle kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu tarz yalan, iftira ve hezeyan dolu haberleri yapanlar ve onları yayanlar hakkında elbette hukuki süreç başlatılacaktır.