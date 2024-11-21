Uzman Öğretmen Düzenlemesi Neden Gecikiyor?

Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
Sponsorlu İçerik
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Beren eğitimsiz ellerde öldü
Beren eğitimsiz ellerde öldü
E-ticarete vergi ayarı!
E-ticarete vergi ayarı!
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'
'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

Uzman Öğretmen Düzenlemesi Neden Gecikiyor?

18 Ekim 2024 de yayımlanan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununa göre kariyer basamakları (uzman/başöğretmenlik) için yönetmelik düzenlemesi gerektiği noktasında ve süreç ile ilgili değerlendirmelerimizi daha önce yazmıştık. Uzman Öğretmen Düzenlemesi Neden Gecikiyor?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 10:35, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:53
Yazdır
Uzman Öğretmen Düzenlemesi Neden Gecikiyor?

18 Ekim 2024 de yayımlanan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununa göre kariyer basamakları (uzman/başöğretmenlik) için yönetmelik düzenlemesi gerektiği noktasında ve süreç ile ilgili değerlendirmelerimizi daha önce yazmıştık.

https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html

https://www.memurlar.net/haber/1114634/omk-meclisten-gecti-simdi-ne-olacak.html

Kanunun üzerinden bir aydan fazla süre geçtiği halde yönetmelik halen yayımlanmadı.

Normal şartlarda uzman ve başöğretmenlik için başvuracak öğretmenlerin tazminatlarını 15 Ocak 2025 tarihinde almayı bekliyorlardı.

Bu süreci bekleyen 300 bin civarında öğretmen var. Büyük çoğunluğu başöğretmenlik için bekliyor çünkü kanunun geçici maddesine göre şu anda 20 yılını dolduran öğretmenler (şu anda uzman olup olmadıklarına bakılmaksızın) sadece sınavsız eğitimi tamamlayarak başöğretmen olabilecekler. Daha önce de belirttiğimiz gibi öğretmenler verilen/verilecek ünvanlardan çok bugün itibari ile 10.348 TL olan tazminatı (başöğretmenlik) almak için süreci beklemektedirler.

Çünkü ünvanların kazanılmasından sonrasına kadar (görev,yetki, sorumluluk) öğretmenler açısından anlamlı bir uygulama söz konusu değil.

Yönetmelik düzenlendikten sonra yönetmelikte yer alacak eğitim çalışmasının planlanması, başvuruların alınması, eğitimlerin tamamlanması (ki bunun için de zaman gerekecektir) da gerekiyor. Zaman bir hayli azalmış ve öğretmenlerin aleyhine hızla geçiyor. Eğer hızlı hareket edilirse tabi ki 15 Ocak 2025'e yetişir fakat bu hızla yetişmesi çok zor görünüyor.

Bakanlığın 300bin öğretmeni ilgilendiren bir konuda açıklama yapmaması da hayli düşündürücü. MEB'in bu noktada 24 Kasım'da bir açıklama yapacağı, adım atacağı öğretmenler odasında konuşulan bir başka konu.


Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber