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Üniversitenin derslik binasında çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli Üniversitesinde derslik binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 10:50, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:35
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Üniversitenin derslik binasında çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde derslik binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Derslik binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bu sırada üniversiteye gelen akademik personel ve öğrenciler derslik binası bahçesinde bekledi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğrenciler diğer derslik binalarına yönlendirildi.

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