TESK Başkanı Palandöken: Yasa dışı tütün ticareti vergi kaybına yol açıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yasa dışı tütün mamulleri ticaretinin devlet ve esnaf üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"150 bin bakkal ve büfecinin gelirini tehdit ediyor"

TESK tarafından düzenlenen 6. Çalıştay'da konuşan Palandöken, yasa dışı tütün ticaretinin toplam tütün tüketiminin yüzde 20'sine ulaştığını ifade etti. Palandöken, yasa dışı ticaretin devletin yıllık vergi kaybını 100 milyar liraya çıkardığını ve 150 bin bakkal ile büfecinin gelirlerini tehdit ettiğini belirtti.

Özellikle açık tütün ve doldurulmuş makaron ticaretinin piyasa düzenini bozan en ciddi problemlerden biri olduğunu söyleyen Palandöken, "Bu tütünlerin yasa dışı yollardan satılması, toplam tüketimin yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ayrıca yurt dışından gelen kaçak sigaralarda belirgin bir artış var ve bu ürünler piyasanın yüzde 6,5'ini kapsıyor" dedi.

Caydırıcı cezaların önemi

Yasa dışı tütün ticaretinin yalnızca ekonomik değil, sosyal boyutlarda da büyük zararlara yol açtığını vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ticaret, yalnızca devlete değil, aynı zamanda terör ve suç örgütlerine finansman sağlayan bir tehdit. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı raporlarına göre bu durum çok boyutlu bir güvenlik sorunu. Caydırıcı cezaların artırılması ve etkin denetimlerin devam etmesi elzemdir. Adil bir piyasa düzeni için birlikte mücadele etmeliyiz."

Palandöken, küçük esnafın gelirlerini koruyacak ve devletin vergi gelirlerini artıracak her adımı desteklediklerini sözlerine ekledi.