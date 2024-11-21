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Yarı zamanlı çalışma taleplerinde davalar idare aleyhine sonuçlanıyor

Kanun ile tanınan ancak usul ve esasları belirleyen bir yönetmelik düzenlemesi çıkarılmayan yarı zamanlı çalışma taleplerinde, idarelerin verdikleri red cevapları mahkemelerce iptal ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:20
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Yarı zamanlı çalışma taleplerinde davalar idare aleyhine sonuçlanıyor

2016 yılında 657 sayılı Kanuna eklenen Ek 43. maddeyle, Devlet memurlarına, mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar olan çocuklardan dolayı yarı zamanlı çalışabilme hakkı getirilmiştir.

Ancak, Kanun ile getirilen bu hakkın genel çerçevesini belirlemek için yönetmelik çıkarılması gerekirken bu yönde bir yönetmelik düzenlemesi çıkarılmamıştır.

657'de yarı zamanlı çalışmaya dair usul ve esaslar için şu hüküm yer almıştır:
"Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

Yarı zamanlı çalışmanın usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik çıkarılmamasına rağmen, küçük çocuğu olan Devlet memurları idarelerine başvuru yapmakta ve yarı zamanlı çalışma talep etmektedirler. İdareler ise bu talepleri, genel çerçeveyi belirleyen bir yönetmelik düzenlemesi olmadığı reddetmektedir.

- Yarı zamanlı çalışmada davalar idare aleyhine sonuçlanıyor

Uygulamada, Devlet memurları, kendi kurumlarının verdiği RED cevabının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, bir dava dilekçesiyle bulundukları yerin idare mahkemesinde dava açmakta ve idareler de emsal kararlar bağlamında 1-2 ay içerisinde REDDE dair idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermektedir.

Devletin daha fazla bir dava masrafı yüküyle karşı karşıya kalmaması için 2016 yılında yürürlüğe konulan ve üzerinden 8 yıl geçen yarı zamanlı çalışma hakkı için ikincil düzenleme olan usul ve esasların bir an önce yürürlüğe konulmasında fayda bulunmaktadır.

- Yarı zamanlı çalışmaya dair kanun hükmü

2016 yılında, 657 sayılı Kanununa Ek Madde 43 eklenerek yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır. O madde şu şekildedir:

"Ek Madde 43 - Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler.
Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır.
Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.
Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

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