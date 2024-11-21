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Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, muhtarlara yeşil pasaport verilmeyeceğini belirterek gerekçelerini sıraladı. Soylu, muhtarların sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi zorunluluklarının bulunmadığını belirtirken, Türkiye'ye ayrılan yeşil pasaport sayısının aşılmasının sorun yaratabileceğini kaydetti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 11:35, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:37
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Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında yeşil pasaportun kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğine dair bilgi verdi.

Muhtarlarla ilgili CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın sorusunu yanıtlayan Soylu, muhtarların özlük haklarının iyileştirildiğini, sigorta primlerinin ödendiğini, silah taşıma ruhsatı alabildiklerini söyledi.

Soylu, muhtarlara yeşil pasaport verilip verilmeyeceğine dair şunları kaydetti: "Yeşil pasaport daha ziyade diğer ülkelerle ülkemizin lehine irtibat kurabilecek ve diplomatından ihracat yapanına kadar, ticaret yapanına kadar bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Elbette ki daha önce verilmiş bir hak kamu memurlarına var ama muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi veya kendi görevlileriyle ilgili yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları ve mecburiyetleri şu anda yok.

'Sınır aşılırsa problemle karşılaşabiliriz'

Bir de başka bir şey daha var, bunu hepimiz biliyoruz yani bu yeşil pasaportun talebi belli, daha doğrusu Türkiye'ye ayrılan miktar belli, nerede kullanılacağı belli; bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz."

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