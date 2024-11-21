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KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti

2024 KPSS Lisans oturumunda 4 sorunun iptali sonrası TÜİK, 14 Uzman Yardımcısı alım ilanını iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 11:52, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:56
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KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti

TÜİK'in 9 Ekim'de ilana çıktığı 14 Uzman Yardımcısı alımı iptal edildi, TÜİK personel alımı takvimini KPSS Lisans oturumunda iptal edilen 4 soru dolayısıyla personel alım takvimini değiştirdiğini duyurdu.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen X sosyal medya hesabından TÜİK'in 14 Uzman Yardımcısı alımı ilanını iptal ettiğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Kurumun merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 TÜİK Uzman Yardımcısı alımına ilişkin ilan yayınlamıştı. Başvurular 09 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 18 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Ancak, ÖSYM Başkanlığının 07.11.2024 tarihli duyurusunda "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan soruları iptal etmesi takvimi değiştirdi.

TÜİK daha sonra yeniden ilana çıkacak

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Adayların hak kaybına uğramaması, konuyla ilgili oluşabilecek hukuki davaların önüne geçilmesi amacıyla 09.10.2024 tarihli ve 32687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 TÜİK Uzman Yardımcısı Alım İlanı iptal edilmiştir. Söz konusu personel alımı ile ilgili en kısa sürede yeniden ilana çıkılacaktır" denildi.

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