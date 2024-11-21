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Dursun Özbek: Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net." ifadelerini kullandı. Özbek, Icardi ve Osimhen'in takımdaki süreçleri hakkında da bilgiler verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 12:37, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:39
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Dursun Özbek: Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbek Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen Galatasaray'ın başarılı bir futbolcusu. Böyle bir futbolcuyu Türk futbolseverlere izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın öncülüğü Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Transfer döneminde Osimhen gibi bir futbolcuyu bütün kulüpler transfer etmek ister. Harcama limitlerinin oluşması lazım daha çok erken."

Özbek, Icardi'nin sakatlığı ve sağlık durumu için şöyle konuştu:

"Icardi, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Sempatisiyle, başarısıyla belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. İlk anda yanına gidip, üzülmemesini söyledim. Şefkatimi gösterdim. Galatasaray onun yuvası. Çok sıcakkanlı bir insan. Mart ayında beklediğimi iletim. En kısa zamanda bekliyoruz kendisini."

"Yabancı VAR geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen futbol federasyonunun inisiyatifi içinde bir husus." diyen Özbek, "TFF'nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız. Onların görevi zaten. TFF'den önümüze böyle mi diye bir soru, bir talep gelmedi. TFF'nin alacağı karar bizim için önemlidir. Saygı duyulması gerekir." sözlerini dile getirdi.

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı var.Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net."

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