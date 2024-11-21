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Adalet Bakanı Tunç: Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Meclis'te İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde yaşanan kayyum gerginliğine ilişkin "Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 12:45, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:45
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Adalet Bakanı Tunç: Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Dün Meclis'te yaşanan İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerindeki kayyum gerginliğine ilişkin sert tepki gösteren Tunç, "Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz." dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 dava ve 5 soruşturma olduğunu dile getiren Yılmaz Tunç, "Siyaset karalama değildir. Yapıcı siyaset yaparsanız milletten takdir toplarsınız." ifadelerini kullandı.

"Bu soruşturmaları bu kovuşturmaları bahane eden Kılıçdaroğlu yine hakaretlerine devam ediyor." diye konuşan Tunç, "Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır." diye konuştu.

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