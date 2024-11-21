GİB'den 'vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı' iddialarına yanıt

Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
MB Faiz Sonrası Faizsiz 55.000 TL Nakit!
MB Faiz Sonrası Faizsiz 55.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Market poşeti zamlanacak mı?
Market poşeti zamlanacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Beren eğitimsiz ellerde öldü
Beren eğitimsiz ellerde öldü
E-ticarete vergi ayarı!
E-ticarete vergi ayarı!
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

GİB'den 'vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı' iddialarına yanıt

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borcunun silinip kamunun zarara uğratıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirerek, "Olayla ilgili olarak gerekli vergisel süreçler tamamlanarak hiçbir tahakkuk kaybına izin verilmemiş, herhangi bir kamu zararı da söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 13:55, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:25
Yazdır
GİB'den 'vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı' iddialarına yanıt

GİB, bir medya kuruluşunda yer alan "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Haberin tamamen "asılsız" olduğuna, "gerçeği yansıtmadığına" dikkat çekilen açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.

Gerekli denetimler yapılıyor

Haberde iddia edilen uygulamanın hiçbir zaman vuku bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "Zira tahakkuk etmiş, yani ödenmesi gereken hale gelmiş bir vergi borcunu, bir vergi cezasını ya da bunların zamlarını, faizlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi istisna olmak üzere hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, vergi hukukunda yer alan ve henüz kesinleşmemiş vergi ve cezalar ile ilgili uzlaşma imkanı sağlayan müessese kanunla yeniden düzenlenerek vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, GİB'in, elektronik vergi sistemleriyle gerekli analiz, kontrol ve denetimleri yaptığı ve sonuçları raporladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Nitekim habere konu olay 2021 yılında gerçekleşmiş olup, idare tarafından derhal tespit edilmiş ve ivedilikle hukuki süreç başlatılmış ve yargıya intikal ettirilmiş, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımız nezdinde de idari soruşturma sonuçlandırılmış gerekli müeyyideler uygulanmıştır. Olayla ilgili gerekli vergisel süreçler tamamlanarak hiçbir tahakkuk kaybına izin verilmemiş, herhangi bir kamu zararı da söz konusu olmamıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber