İstanbul'da dev operasyon: 34 milyon 270 bin uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Düzenlenen operasyonlarda 58 şüphelinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Jandarmanın İstanbul'da ele geçirdiği 34 Milyon 270 Bin uyuşturucu hap, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu.

23 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-49" operasyonlarında; 1 Ton 756 Kg Uyuşturucu Madde,

995 Bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 Bin 835 adet (23 ilde yakalanan toplam) uyuşturucu hap ele geçirildi. 58 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı, 40'ı tutuklandı,4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Uyuşturucuyla mücadelemiz devam edecek"

Uyuşturucu milletimizin güvenliğini, sağlığını ve geleceğini tehlikeye atıyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için birlikte mücadele edelim.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Hakkari, Manisa, Aksaray, Hatay, Sakarya, Mardin, Van, Kayseri, Adana, Balıkesir, Samsun, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Ağrı, Bursa, İzmir ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda:

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"