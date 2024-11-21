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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece politika faiz üst üste sekizinci ayda da değişmedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:10
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK): Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün kasım ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Banka faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Böylece politika faizi üst üste sekizinci ay sabit tutulmuş oldu.

'Enflasyonun ana eğiliminde düşüş'

Bankanın sitesinde yayınlanan PPK metni şöyle: "Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

'Maliye politikasının artan eşgüdümü de sürece önemli katkı sağlayacak'

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

'Öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda...'

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Beklentiler neydi?

AA Finans'ın faiz kararını sorduğu 10 ekonomistin tamamı faizin yüzde 50'de sabit tutulacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplanmıştı.

Enflasyon hedefleri

TÜİK verilerine göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 48,58 artış gösterdi. Merkez Bankası, bu yıl sonu enflasyon hedefini yüzde yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarmıştı. 2025 hedefi ise yüzde 17'den yüzde 21'e çekilmişti.

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