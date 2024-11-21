İstanbul'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor: Uçaklar pisti pas geçti

İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos Kadıköy Kalamış'ta dev dalgalar oluşturdu. Metrelerce boya ulaşan dalgalar kıyıya vurarak sahil kısmında su birikintileri oluşturdu. Yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar ise zorluk yaşadı. Bir motosikletli de yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı. Kadıköy Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda motosiklet battığı yerden çıkarıldı.

Uçaklar pisti pas geçti

İstanbul'da, etkili olan lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar şu an normale dönerken, olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.