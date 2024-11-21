Otomobil gelinlikçi dükkanına girdi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yoldaki yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, gelinlikçi dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken dükkanda 400 bin lira maddi hasar meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 15:50, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:52
Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde saat 05.15'te meydana geldi.
Yiğitcan Korkmaz yönetimindeki otomobil, önüne yaya çıktığı için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı.
Bir süre sürüklenen otomobil, cadde üzerinde bulunan bir gelinlikçi dükkanına çarptı, ardından yola savruldu.
Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde 400 bin liralık maddi hasar meydana geldi.