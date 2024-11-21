Otomobil gelinlikçi dükkanına girdi

Bir süre sürüklenen otomobil, cadde üzerinde bulunan bir gelinlikçi dükkanına çarptı, ardından yola savruldu.

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