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Teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Parti'li 2 yöneticiye tutuklama talebi

İstanbul'da DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan, partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 16:02, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:03
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Teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Parti'li 2 yöneticiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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