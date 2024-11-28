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Kültür Bakanlığı orkestra sanatçıları, belediyelerin memur kadrolarına naklen geçebilirler mi?

657 sayılı Kanun, İlgili Yönetmelik ve Görüş Yazısı muvacehesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı orkestra sanatçılarının sözleşmeli statüde olması nedeniyle belediyelerin memur kadrolarına naklen geçebilmeleri mümkün görülmemektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 00:10, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:08
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Kültür Bakanlığı orkestra sanatçıları, belediyelerin memur kadrolarına naklen geçebilirler mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "devlet sanatçıları ve sanatkarlar" başlıklı ek geçici 16'ıncı madde aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

" Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Cumhurbaşkanınca kararlaştırılır.

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz."

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "naklen atamalar" başlıklı 23'üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanlar ve ilgili mevzuatı dikkate alınır."

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın görüş yazısında (Tarih: 04.11.2024, Sayı: E-74073113-045.02-258579); orkestra sanatçılarının mevzuatı uyarınca sözleşmeli olarak görev yaptığı ve söz konusu görevin diğer personel kanunlarına tabi bir görevi kapsamadığı dikkate alındığında, statü hukukuna tabi olan herhangi bir memuriyet kadrosuna naklen atanmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

Yukarıda yer verilen bilgiler ışığında; mevzuatı gereği sözleşmeli statüde görev yapan orkestra sanatçılarının memuriyet kadrosuna naklen atanması mümkün görülmemektedir.

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