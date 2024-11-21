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YRP lideri Erbakan: Kayyum konusunda DEM Parti ile hemfikiriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu konuda aslında hemfikir olduğumuz ortaya çıktı. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu süreç işletilecekse bir seçilmiş belediye başkanıyla ilgili mutlaka kesinleşmiş bir hükmün, bir mahkeme kararının olması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 16:14, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:23
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YRP lideri Erbakan: Kayyum konusunda DEM Parti ile hemfikiriz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi genel merkezindeki ziyaretin ardından Erbakan ve Hatimoğulları, ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede, Türkiye'nin güncel meseleleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erbakan, her iki partinin de birbirini anlamasına ve daha yakından tanımasına yönelik bir görüşme ortamı oluştuğunu söyledi.

Belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin parti olarak fikirlerini paylaştıklarını aktaran Fatih Erbakan, "Bu konuda aslında hemfikir olduğumuz ortaya çıktı. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu süreç işletilecekse bir seçilmiş belediye başkanıyla ilgili mutlaka kesinleşmiş bir hükmün, bir mahkeme kararının olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da ev sahipliği ve ilgilerinden dolayı Erbakan ve partililere teşekkür etti. Belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Hatimoğulları, "Bugün de kayyumun Türkiye demokrasisine verdiği zararları değerlendirdik ve konuştuk. Kayyum, yurttaşın seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir." dedi.

"Türk ve Kürt kardeştir. Türklerin ve Kürtlerin kadim kardeşliğinin tarih boyunca her fırsatta kendini ortaya koymuştur ve göstermiştir" diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Geçmiş dönemde hocamız Erbakan'ın da ortaya koyduğu Kürt sorunundaki çözüme dair tarihin o iyi sayfalarını da anımsadık. Buradan bir kez daha bütün Türkiye kamuoyuna tarihin o sayfalarını anımsatmak istiyoruz, Kürt sorununu pekala çözebiliriz, demokratik zeminde çözebiliriz, Türkiye'deki öznelerle siyasi partilerle ve bütün sivil toplumla birlikte çözebiliriz."

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