Hollanda, UCM kararına uygun olarak Netanyahu'yu tutuklayacak

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." dedi.

Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.

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