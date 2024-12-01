Uyarma-kınama-aylıktan kesme cezaları kademe ilerlemesine engel teşkil eder mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun " kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64'üncü maddesi aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

" Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir."

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları 657 sayılı Kanunun "disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125'inci maddesinin birinci fıkrasının (A), (B) ve (C) bentlerinde belirtilen disiplin cezalarını işlenmeleri nedeniyle uygulanan müeyyidelerdir.

Kademe ilerlemesinin yapılabilmesinin iki koşulu bulunmakta olup, birincisi bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olması, ikincisi ise bulunduğu derecede ilerleyebileceği boş bir kademenin bulunması gerekmektedir.

Bununla birlikte son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara 1 kademe ilerlemesi uygulanmaktadır.



Sonuç olarak, uyarma-kınama-aylıktan kesme cezalarından herhangi birini alan memura normal kademe ilerlemesi uygulanır, uygulanmamasını gerektiren bir mevzuat hükmü de bulunmamaktadır.

Aynı minvalde, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 07.11.2024 tarihli 10897989 sayılı görüş yazısı da bulunmaktadır.

