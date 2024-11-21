İstanbul'da aralıklı yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
Sponsorlu İçerik
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Market poşeti zamlanacak mı?
Market poşeti zamlanacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Beren eğitimsiz ellerde öldü
Beren eğitimsiz ellerde öldü
E-ticarete vergi ayarı!
E-ticarete vergi ayarı!
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da aralıklı yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden yağışın etkisi ve mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 17:49, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:49
Yazdır
İstanbul'da aralıklı yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haftanın dördüncü iş gününde mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte aralıklarla süren sağanağın da etkisiyle İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal istikametinde her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Pendik ve Tuzla'nın bazı noktalarında da yoğunluk görülüyor.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Uzunçayır'da başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde araçlar güçlükle ilerliyor.

Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Edirne istikametinde trafik yoğunken, Ankara istikametinde trafik akıcı seyrediyor. Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde de sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avcılar-TÜYAP arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Beylikdüzü Meydanı D-100 kara yolu mevkisinde de araç yoğunluğu artıyor.

TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde trafik akıcı seyrederken, Esenyurt ve Mahmutbey gişelerinde Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Sürücüler, aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemeye çalışıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber