Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt

Memişoğlu, bir otelde düzenlenen 3. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 60 binin üzerinde ebesi bulunan, dünyada en iyi sağlık hizmeti sunan, en kapsamlı sağlık hizmet sunumuyla dünyaya örnek olan sağlık ordusunun Bakanı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yerde olunduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Biz Türkiye'de dünyanın en iyi sağlık hizmetini, en iyi sağlık çalışanlarıyla, en iyi alt yapıya sahip olarak veren bir ülkeyiz. Biz, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, bu başarının altında sağlık çalışanlarının yattığına işaret ederek, "Bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesi ve vizyonuyla oldu." dedi.

- "Ebelik, çok kutsaldır ve adanmışlık mesleğidir"

Doğum yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, sezaryenin doğum yöntemi değil, ameliyat yöntemi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2023 senesinde 953 bin doğum var ve bunların maalesef yüzde 50'sinin üzeri sezaryen. Sezaryen, doğal ve normal olmayanıdır. Sezaryen, tıbbi olarak doğum eylemini gerçekleştirme anlamında endikasyon dediğimiz tıbbi gereklilik durumunda, 10 doğumdan en fazla 1,5'unda olması gereken ameliyat türü. Ebenin görevi de doğum eylemini yaptırtmaktır. Ebelik, çok kutsaldır ve adanmışlık mesleğidir. En büyük mutluluğumuz, bebekle annenin ilk karşılaşması, birleşmesi, duygusal ilişkisi, hastanın iyileşmesi, ameliyat edilen kişinin yürüyerek hastaneden çıkabilmesidir. Biz sağlıkçılar hep iyilik tarafındayız ve 1,5 milyon sağlıkçımız Türkiye'nin yüz akıdır.

Her meslekte, her grupta olduğu gibi çok az da olsa kötüler çıkacaktır. Bizim görevimiz, bu kötüleri ayıklamak ve onlara gerekli cezayı vermektir. Maalesef bazen iftiralar oluyor. Bunlardan biz asla yılmayız. O nedenle kötülüğü ortaya çıkarıp, kötülükle mücadele ederken, kötülüğün iftirasıyla da kötülüğün yalanlarıyla da mücadele etmeye hazırız. Bundan hiç vazgeçmedik, hiç vazgeçmeyeceğiz. Ne atamız vazgeçti ne ecdadımız vazgeçti ne de gelecek vazgeçecek. Bu kadar net."

- "Doğurganlık oranımız eğer 2'nin altına düşmüşse toplumumuz azalıyor demektir"

Ebelerin özlük haklarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Memişoğlu, 2002'de 100 bin doğumda kaybedilen anne sayısının 64 olduğunu, bu sayının 13'lere düştüğünü anımsattı.

Memişoğlu, 2002'de bin canlı doğumda bebeklerin 30,5'inin hayatını kaybettiğine değinerek, "Bugün 9,2'sini kaybediyoruz. Bu oranlardaki düşme hepimizin başarısıdır. Dünya standartlarına göre gelişmiş ülkelerin başarısını elde etmiş durumdayız." diye konuştu.

Artık hastanelerde, evde doğum yapılıyor gibi konfor sunan bir hizmet verildiğinin altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ay sonuna kadar ebelikle ilgili yönetmeliğimiz de çıkmış olacaktır. Özellikle doğumhanede çalışan ebelerle ilgili iyileştirme ve düzeltme çalışmalarımız da çok yakın zamanda uygulamaya geçecektir. Yükseköğretim Kurulu ile de 20 gün önce sağlık eğitimi ve uygulamalarıyla ilgi bir ortak kurul oluşturduk."

Memişoğlu, toplumda obezite ve hareketsizlik, bağımlılık ve doğurganlık oranlarının düşük olmasına ilişkin sorunlar olduğunu belirtti. Doğurganlık oranlarının azalmasının, toplumun yaşlanacağı anlamına değil azalacağı anlamına geldiğini ifade eden Memişoğlu, "Doğurganlık oranımız eğer 2'nin altına düşmüşse toplumumuz azalıyor demektir." dedi.

- "Ebelerden, anne adaylarını doğuma hazırlamalarını istiyoruz"

Bakan Memişoğlu, genç nüfus olduğunda üretimin de sürdürülebilir şekilde artacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için kötülere direnebiliyor, 'dünya 5'ten büyüktür' diyebiliyoruz. Ama bunu demememizi isteyenler bize iftara da atacak, kötülük de yapacak. Suç örgütünü çıkaran adama, 'Sen niye çıkardın?' diye iftira da atacaklar, biz buna da kabulüz. 'Niye doğurganlık oranımızı arttırmıyoruz?' diyenlere de kızacaklar, buna alışığız. Ama bunları demeye devam edeceğiz.

Sizden bir şey istiyorum. Biz mevzuatını hazırlıyoruz ve yetkisini de veriyoruz. Anneler, hamilelik boyunca duygusaldır ve desteğe ihtiyacı vardır. Ama sağda, solda hayatında doğum görmemiş, doğum da yapmamış 'Ben şu koçuyum, bu koçuyum' diyenlerden değil, ebelerden, bu mesleği yapan ebelerden anne adaylarını doğuma hazırlamalarını istiyoruz. Siz ebelerden, yüzde 50 oranında sezaryen oranını yüzde 20'nin altına düşürmenizi istiyoruz. Ben Bakan olarak sizin emrinizdeyim."

- "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir"

Memişoğlu, konuşmasının ardından, çıkışta bir gazetecinin, "yenidoğan çetesine" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Çeteyi ortaya çıkartan, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Onları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da "Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi"ne telgraf mesajı gönderdi.

Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe Üzel de konuşmasında, ebeliğin önemine dikkati çekti ve bu alanda daha kaliteli hizmet verilebilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongrenin açılışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanatçılar kısa bir konser verdi.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ebelik eğitimi verilen okullardaki öğrenciler ile farklı illerdeki ebelerin giydiği formalar, mini bir defileyle sunuldu. Bakan Memişoğlu da defilenin sonunda sahneye çıkarak, defileyi sunan mankenlerle fotoğraf çektirdi.