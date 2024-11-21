İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, teklifin gerekçesinde, "bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi" ibaresinin yer aldığını belirterek kamu düzeninin neden bozulduğunu sordu.

MİT Başkanlığının Türkiye'nin en istisna kurumlarından biri olduğunu kaydeden Özdağ, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'nde sunum yaptığını söyledi. Özdağ, "Biz MİT Başkanı'na soru önergesi verdiğimizde kendisine mi veriyoruz? İlgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na veriyoruz. MİT Başkanı 101 yıldır buraya gelmemiştir. Kim gelir? Onun bağlı olduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı gelir, bütçeyle ilgili bilgileri o verir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gerektiğini savunan Özdağ, "Bu sistem hala iyiyse, eğer yolsuzluklar ve yasaklar bittiyse, enflasyonu aşağıya çektiyseniz devam edin. Bedelini nasıl ödediğinizi göreceksiniz. 'Kendim ettim kendim buldum' türküsünü söyleyeceksiniz. Erken seçimle, bizce hemen seçim olmalıdır, milletimiz yaptıklarınızın dersini mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, düzenlemeyi eleştirerek "Elektrik mühendisinden vali veya kaymakam, vali ve kaymakamdan da elektrik mühendisi olur mu? Valilik, kaymakamlık istihdam alanı mıdır? Bu ülkenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinden, hukuk fakültelerinden mezun olanların suyu mu çıktı?" sorularını yöneltti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevlendirilen belediye başkanları için kullandığı "şehrin emini" ifadesini kabul etmediğini belirten Doğan, "Kayyum kötülüğü, yolsuzluğu, usulsüzlüğü sembolize ediyor." görüşünü savundu.

- "Adeta kanun makinasına dönmüş durumdayız"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclisin çok fazla kanun yaptığını belirterek "Adeta kanun makinasına dönmüş durumdayız. Bugün çıkardığımız kanun 2 yıl sonra değişiyor. Bunu sorguluyor muyuz? Çıkan kanunlar bir yıl sonra niye değişiyor, diye sorguluyor musunuz? Kanun bir günde komisyondan, 3 günde Genel Kuruldan geçiyor. 33 gün konuşalım, sonrasında değiştirmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç, 6 Şubat depremlerine evinde yakalanan ve bu sırada yaşamını kaybeden polis ve jandarma personelinin şehit sayılmasına yönelik düzenlemenin bu teklifin içinde yer alması gerektiğini de söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, görüşülen teklifin, toplumun ihtiyaç duyduğu ve İçişleri Bakanlığının daha rahat çalışmasına imkan sunacağına işaret ederek düzenlemeyle kaymakam alımında kaynak çeşitliğini artırabilmek adına bazı değişiklikler yapıldığını anlattı. Altınok, "Bunun mesleğin kalitesi açısından, geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Silah aparatlarının farklı kanallardan temin edilmesi ve kaçakçılığın; silahla alakalı hukuka aykırı işlemlerin önlenmesine yönelik bazı düzenlemelerin de kanun teklifinde yer aldığını belirten Altınok, "Şehit yakınlarımızın ruhsatlı silah alma imkanları var. Bu imkanları gazilerimize ve yakınlarına da getiriyoruz." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin ikinci bölümünde yer alan maddeleri görüşülüyor.