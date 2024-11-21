TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Uludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
Uludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Market poşeti zamlanacak mı?
Market poşeti zamlanacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Beren eğitimsiz ellerde öldü
Beren eğitimsiz ellerde öldü
E-ticarete vergi ayarı!
E-ticarete vergi ayarı!
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Uludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, geçen sezon kasesi 500 TL'den satışa sunulan çorbayı, yeni sezonda 1000 TL'den servis edeceğini açıklayan otelle ilgili, Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı nedeniyle inceleme başlattı. İşletmeye 1 milyon TL'ye kadar cezai işlem yapılabileceği belirtilirken, ayrıca aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili de fahiş fiyat artışından ayrı olarak, 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 22:22, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 22:24
Yazdır
Uludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi

Kış turizminin önemli merkezlerinden, kayakseverlerin her yıl akın ettiği Uludağ'da bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba ile gündem oldu. Geçen sezon 500 TL'den satılan ve sosyal medyada gündem olan çorbanın bu sezonda 1000 TL'den satılacağı haberinin DHA tarafından yayınlanmasının ardından, Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işletmede bugün Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL'den satışa sunulacak olan çorbayla ilgili, haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

'1 MİLYON TL'YE KADAR CEZAİ İŞLEM YAPILABİLECEKTİR'

İşletmeye 1 milyon TL'ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL'ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL'ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının '6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği' kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir."

78 AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ 171 BİN 600 TL İDARİ PARA CEZASI

Bakan Yardımcısı Gürcan, işletmede satışa sunulan 38 ürünle ilgili de aykırılık tespit edildiğini belirttiği açıklamada, "'6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ve 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği' kapsamında yapılan denetimlerde şu hususlar tespit edilmiştir:

* İşletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özellikleri belirtilmemiştir. Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edilmiştir.

* Fiyat listelerinde, tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarih belirtilmemiştir.

Bu nedenlerle fahiş fiyattan ayrı olarak Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplamda 78 aykırılık tespit edilmiş olup söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin mağduriyetini önlemek ve piyasa dengesini korumak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber