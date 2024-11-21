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Okan Buruk: Icardi ile ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ameliyatıyla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verileceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 22:57, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 22:59
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Okan Buruk: Icardi ile ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul'da bir otelde yapılan SPOINT Viva İskele Projesi lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Verilen arada hem dinlenme hem de yeniden hazırlanma olduğunu ifade eden Buruk, "Milli takımdaki oyuncuların bir kısmı iki maç oynadı, bir kısmı bir maç oynadı. Oyuncular da döndü, bize katıldılar. Bugün bazılarını dinlendirdik. Hem yenilenme antrenmanı yaptık hem de bir kısmıyla çalıştık. Yarın son antrenmanımızı yapıp, Bodrum'a gideceğiz. Davinson Sanchez biliyorsunuz cezalı olduğu için oynamayacak. Jakobs ve Icardi sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacak. Onun dışında tam kadro hazırlandık ve yarın son hazırlığımızı yapıp, deplasmana gidiyoruz. Bodrum FK yeni bir takım. Ligin yeni takımlarından biri. Stat olarak belki tabii ki ligde alışık olduğumuz statların dışında bir statta oynayacağız. Zemini bilmiyorum. Zemin nasıl olacak ama karşımızdaki takım tabii ki özellikle bizim gibi bir takıma karşı ellerindekinin en fazlasını yapmaya çalışacak. Bize odaklı hazırlandılar. Yarın son antrenmanımızı yapıp biz de kendi oyunumuzu, kendi dizilişimiz üzerinden son antrenmanımızı yapıp ondan sonra maçın hazırlığını yapacağız. Ligdeki avantajımız, galibiyet serimiz ve deplasmandaki galibiyet serimiz, kazandığımız puanlar anlamında yine rekorlara doğru gidiyoruz. O yüzden daha yüksek bir şekilde, daha yüksek bir istekle konsantrasyonla bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Daha sonra da perşembe günü maçı AZ Alkmaar maçı bizi bekliyor" diye konuştu.

"Her maçımızı kazanmak istiyoruz"

Maç maç gittiklerini söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Geçen sene de bunu yaptık. Sonunu şampiyon olarak 102 puanla bitirdik. Bu sene de her maçı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor. Bu hafta da bu olacak. Yine bizden puan almak, bizi yenmek için rakibimiz sahada olacak. Her maç zor, her maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Ama ana hedefimiz tabii ki her zaman maçlarımızı kazanmak. Sadece maç kazanmak üzere odaklanıyoruz. Daha sonra rekorlar geliyor. Burada tabii ki yani futbolcularımızın, taraftarımızın, hepimizin çok büyük payı var. Bunu da devam ettirmek isteriz" şeklinde konuştu.

"Bu havada Bodrum'da oynamak mevsimsel olarak bizim için bir avantaj"

Bodrum FK Stadı'nda oynamanın dezavantaj olduğunu düşünmediğini aktaran Okan Buruk, "Çim sahada oynayacağız ve oynanabilecek derecede. Son milli maçı gördük. Çok kötü bir zemin vardı. Bu şekilde bir zemin olmayacak. Oraya gittikten sonra özellikle ısınmada bu ortama alışmaya çalışacağız. Hiçbir şekilde yani bizim bahane yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece sahaya çıkıp, kendi gücümüzü, kendi kalitemizi göstereceğiz. Rakibimiz de bizi bekliyor. Bize çalışıyorlar. Kendi sahalarında oynamak tabii ki daha büyük bir avantaj ama şanslı olduğumuz yer Bodrum deplasmanına bu mevsimde gidiyoruz. Daha sıcak bir günde de orada oynayabilirdik. O yüzden mevsimsel olarak bizim için bir avantaj bu havada oynamak" dedi.

"Icardi ile ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili de konuşan Buruk, "Hem Yener Hoca hem Icardi'nin menajeri genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek. Nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli. Nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Onun sahalara dönüşünün en kısa şekilde olmasını istiyoruz ama özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. Üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek. Doktorumuzun söylediği şey özellikle yani önümüzdeki yaz gidişat nasıl olur, nasıl devam eder bilinmez ama yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Burada da yine haziran, temmuz yani yeni sezon daha net, garanti bir şekilde gözüküyor. Bu süreç, tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor. Oyuncunun sağlığı da çok önemli. Oyuncunun erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde iyileşip, en doğru şekilde, en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Tabii ki Icardi'yi özleyeceğiz. Sahada onsuz olmak hem Galatasaray taraftarı için hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak. Bu süreci atlattıktan sonra da yeni sezona en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk son olarak, Bodrum FK maçında rotasyon yapıp, yapmayacağıyla ilgili soruya, "Rotasyon düşünmüyorum" diye cevap verdi.

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