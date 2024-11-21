Taraftarı olduğu Galatasaray'ın maçını izlemeye giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Yiğit'in kalbi, Fenerbahçeli Muhammed'e umut oldu.

9 yaşındaki Yiğit Kurt, babasıyla 7 Kasım'da İstanbul'da oynayan Galatasaray-Tottenham maçına gidecekti. Baba oğul, Muğla Bodrum'dan yola çıktılar. Araçları Balıkesir'in Susurluk ilçesinde TIR'la çarpıştı. 7 yaşındaki Yiğit Kurt, yaşam mücadelesini kaybetti.

Acılı aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yiğit'in kalbi Ankara'da doğuştan kalp yetmezliği bulunan Muhammed Berat Namlı'ya nakledildi.

Fenerbahçeli Muhammed'in operasyonu başarılı geçti, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. İki aile, Muhammed Berat iyileştikten sonra bir araya gelmeyi planlıyor.

"Oğlumuzun bir ailesi daha oldu"

Muhammed Berat'ın babası Osman Namlı, "Yiğidimiz koyu bir Galatasaraylıymış, benim oğlum Muhammed'im de koyu bir Fenerbahçeli. İnşallah bir kalpte iki takım yaşayacak bundan sonra. Bundan sonra bizim de ayağımızın biri Muğla'da olacak. Çocuğumun bir annesi, bir babası daha oldu. Öğrendim ki en son Yiğit bir Ossimen maskesi demiş babasına. Ben inşallah Muhammed'e Ossimen maskesini alıp, babasının yanına gidip evlat hasretini bir nebze olsun gidermeleri için elimden geleni yapacağım" dedi.

Anne Ayşe Merve Namlı ise "Onlar bize dünyaları verdiler. Yiğit'ime can oldular. Oğlum onların da oğlu bu saatten sonra. Yiğit'in ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Allah'ım onlara sabır versin. Bizim hiç umudumuz yoktu, bize umut oldular" diye konuştu.