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22 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

22 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 00:02, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 00:04
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22 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için görülecek Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılacak, Diyarbakır Valiliği'ni ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Arfem Alüminyum Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak, sanayicilerle toplantı yapacak.

(Şanlıurfa/10.00/Diyarbakır/15.00-19.20)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Şanlıurfa/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'ne katılacak, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis ile bir araya gelecek ve iki bakan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.00-15.30-17.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı dolaylı AR-GE teşvikleri istatistiklerini ve bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İzzet Keribar Fotoğraf Sergisi" ile "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/16.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde hutbe irat edecek.

(İstanbul/12.57)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ne yükselme etabına katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde; A Ligi çeyrek final, A, B, C ve D liglerinin ise play-off kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında, J Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Portekiz'in Sportiva takımına konuk olacak.

(Ponta Delgada/00.30)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

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