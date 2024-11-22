Plastik poşete zam geliyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi maksadıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirmişti. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor.
Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini istişare için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla Bakanlıkta Plastik Poşet Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonundaki toplantıda sektör temsilcileri görüşlerini bildirdi.
Toplantıda, 1 poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının, plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilirken, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.
Sektör temsilcilerinin çoğunun fiyatın artması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Talepler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Ardından plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.
10,6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019'dan bu yılın temmuz ayına kadar 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali da önlendi.
Ayrıca yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı engellendi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ