İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza

İstanbul'da her gün milyonlarca insanın kullandığı toplu taşımaya ulaşımı sağlayan yürüyen merdivenler İstanbullular için çileye dönüştü. Her sabah işe gitmek için metro ve metrobüs kullanan vatandaşlar çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven nedeniyle izdihamın ortasında kalıyor.

BİZİM İÇİN KABUS OLDU



Yenişafak'tan Saliha Engin'in haberine göre; her sabah M7 ve M2 metro hattını kullanan vatandaşlardan Sema Temel yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor: "Her sabah Mecidiyeköy'de M2 metro hattına aktarma yapıyorum. Ulaşım ayrı, yürüyen merdiven ayrı sorun. 2 haftadır bu şekilde, artık bizim için kabus oldu. Önceden bir iki gün sonra açılıyordu ama uzun süredir böyle ve herhangi bir çalışma yok. Mecidiyeköy bir de ulaşımın merkezi olduğu için resmen kaos oluşuyor. Geçenlerde bir kadın tam bebek arabasıyla yukarı çıkarken merdiveni durdurdular bebek arabasını yukarı taşımak zorunda kaldı."

BÜTÜN SİSTEM BOZULDU



İBB'nin 50 yürüyen merdiven, 25 asansör ve 30'a yakın metro çıkışını temelli kapatarak vatandaşın ulaşımını zorlaştıracak adımlar attığını söyleyen İBB Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, şöyle devam etti: "Yani fiilen 50 yürüyen merdiven, 25 asansör arıza sebebiyle değil kasten kapatılmış durumda. AK Parti döneminde yürüyen merdivenlerin, asansörlerin, geçiş turnikelerinin ve bilet makinelerinin bakım-onarımları, yenilemeleri için uzman ekipler kuruldu, sistematik ve dönemsel olarak çok kullanılan parçaların arıza yapmadan değişimi konusunda hassasiyet güdüldü, sorunsuz hizmet verilmeye çalışıldı."

YÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMADI



Sürekli kapalı tutulanlarla birlikte 116 yürüyen merdivenin ve 63 asansörün arızalı olduğunu aktaran Uyanık, "Raylı sistemlerde yılların tecrübesi kalifiye personelin başka alakasız görevlere gönderilmesi ve yerlerine tecrübesiz ve sürekli yeri değiştirilen personeller atanması sebebiyle önceki dönem yapılan takip, bakım ve tamir süreçleri aksadı, hizmet memnuniyeti ikinci plana atıldı, raylı sistemlerde çöküş dönemi başladı. Ayrıca yüklenici firmaya uzun süredir ödeme yapılmamış. Bu durum her geçen gün arıza sayılarının artmasına ve İstanbulluların özellikle yaşlı, engelli ve pusetli yolcuların çilelerin artmasına sebebiyet veriyor" diye konuştu.

DAHA DA KÖTÜLEŞECEK



İstanbul halkının bu yetkiyi ve bu bütçeyi normal hayatını sürdürmek için belediyeye tahsis ettiğini ifade eden Uyanık, "Konserler ve kültürel etkinliklere milyarlarca lira bütçe aktaran İBB yönetimi, ilgili işle uğraşan kurumlara bütçe kısıntısı uygulamak suretiyle vatandaşın normal hayatını zorlaştırmaktan vazgeçmelidir. Arızalar, bakım onarım faaliyetleri aksadıkça daha da artacak İstanbul halkı toplu taşımayı kullanmak yerine özel aracını tercih etmeye başladığı anda zaten içinden çıkılmaz hale getirdikleri İstanbul trafiği daha da kötüleşecek, sadece toplu taşımayı kullanan yolcuların yaşadığı ulaşım zulmü tüm İstanbullu tarafından yaşanacaktır" dedi.