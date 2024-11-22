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Tarihi Uzun Çarşı'da asrın felaketinin izleri siliniyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde yıkılan Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni yeniden ayağa kaldırıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 10:01, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:07
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Tarihi Uzun Çarşı'da asrın felaketinin izleri siliniyor

Medeniyetler şehri Hatay, Kahramanmaraş depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Binlerce konutun yanı sıra şehir merkezindeki asırlık yapılar, tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddeleri gibi kentin simge noktaları yerle bir oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve başlamasının ardından 4 aylık sürede 21 kez ziyaret ettiği deprem bölgesinde Hataylıları yalnız bırakmadı. Uzun Çarşı esnafının taleplerini dinleyen Bakan Kurum'un talimatıyla Uzun Çarşı esnafı prefabrik çarşıya taşındı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ, tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa ile Kurtuluş caddelerinde yeniden inşa ve ihya çalışmalarına başladı. Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim'de yapıldı. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edilecek. Sondaj çalışmalarının başladığı bölgede iş yerleri zemin+1'i geçmeyecek şekilde yapılacak. Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatlar sürüyor. 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlandı. "Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda 54 dükkan ve 47 konut inşa edilecek.

"Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz"

Bölgeden görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yayladağı taşı kullanılıyor

Çarşının tarihi dokusuna uygun örnek dükkan projesinin çizildiğini belirten Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Ceylan, "Dükkanlarımız, avlu şeklinde inşa edilip, çift girişli olacak. Bakanımız Murat Kurum'un şehri yansıtan malzemelerin kullanılması ve kültürünün de bu şekilde ihya edilmesine yönelik talimatları olmuştu. Biz de Hatay'a özgü Yayladağı taşını cephe kaplamalarında kullanıyoruz. Ticaret erbaplarımız çarşıya döndüğünde o havayı teneffüs edecek" dedi.

"Her şeyin daha güzel olacağına eminim"

Prefabrik çarşıda ticarete devam ettiklerini anlatan esnaf Uğur Yılmaz, "Hayata tutunmaya, yeniden doğmaya başladık. Konteyner dükkanlarımızın çarşının hemen yanı başında olması bizim için çok avantajlı oldu. Bu lokasyonda çarşının nasıl ilerlediğini gözlerimizle gördüğümüz için o konuda kalbimiz çok müsterih ve rahat. Elbette ki çalışmalar zaman alıyor. Bir ekmeği bile yerken çiğneyerek yutuyoruz. İlla ki koca bir lokmayı yutmak çok zordur. Bu da bunun gibidir. Birazcık sabır, birazcık hoşgörüyle her şeyin daha güzel olacağına eminim" dedi.

Çarşı esnafı Uğur Öztürk ise Bakan Kurum'un bölgeye gelerek esnafla sık sık istişarelerde bulunduğunu belirterek, "Bizlerden fikir aldılar. Vatandaşımızın çok daha memnun olacağı bir ortamı kesinlikle yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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