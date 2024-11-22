Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli bir çalışanın ihbarı üzerine görevlendirilen müfettişler, yaptıkları denetim sonucunda Engelsiz Bakım Müdürü A. E. ve kurumda muhasebe personeli olarak görev yapan Ö. İ.'nin mükerrer ödemeler adı altında kendi hesaplarına 40 milyon lira geçirdiklerini belirledi.

GEÇMİŞ İHALELER

Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri olayı doğruladı. Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu, soruşturma kapsamında A.E. ve Ö. İ. açığa alındı, yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Müfettiş raporu adliyeye geldikten sonra diğer adli işlemler başlayacak.

Benzer uygulamanın başka illerde de olabileceğini değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, denetim ağını genişletti. Iğdır İl Müdürü S.A, Şube Müdürü G. T ve diğer müdür yardımcılarının kurum araçlarını şahsi işlerinde kullanarak devlet bütçesine zarar verdiği, personel arasında ayrım yaptığı, bazı personelin müdürlerin ayrımcılığına uğradığı sonucuna varıldı.

