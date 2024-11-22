İzmir'de düşük ayarlı altınlarla kuyumcuları dolandırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 kuyumcuya girip, 8 ayar altın üzerine 22 ayarla kaplanmış görüntü verdikleri kolyeleri satarak 350 bin lira mağduriyete sebep olan 6 şüpheliyi belirledi. Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.Ş., Ş.S., E.A., E.Ş., S.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş., Ş.S. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ş., S.A. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.